大熊貓龍鳳胎將亮相 李家超：開心

儀式現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月16日電（記者 盧哲）2月15日，香港特區政府在海洋公園舉行大熊貓龍鳳胎寶寶亮相儀式。香港特區行政長官李家超，中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄出席主禮。李家超在儀式上致辭時說，16日是“大熊貓媽媽‘盈盈’和兩隻大熊貓龍鳳胎寶寶與公眾見面的大日子，開心！”他還宣佈，由文化體育及旅遊局主辦、海洋公園協辦的大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽由當日開始進行，市民即日起可參加命名比賽，結果將於今年上半年公佈。



2024年8月15日，中央政府於2007年贈送予香港特區的大熊貓“盈盈”“樂樂”首次“添丁”，誕下一對龍鳳胎，亦是首對於香港出生的大熊貓，引發全城關注。香港市民親切地用粵語中代表姐姐、弟弟的“家姐”“細佬”稱呼它們。過去半年，龍鳳胎健康成長，體重由出生時的約120克上升至現時超過12公斤，牠們於公園內的棲息地“大熊貓之旅”適應情況亦十分理想。2月16日起，公眾可以在海洋公園與它們見面。



在15日舉行的亮相儀式上，行政長官李家超及夫人李林麗嬋、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任鄭雁雄、外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員潘雲東、中國人民解放軍駐香港部隊副司令員譚志偉少將，以及特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩和海洋公園公司董事局主席龐建貽作為主禮嘉賓出席。



據悉，主禮嘉賓在儀式前到大熊貓之旅探望兩隻即將與公眾見面的大熊貓寶寶及牠們的媽媽“盈盈”，並為兩隻寶寶半歲生日送上祝福。



李家超在儀式上致辭說，由中央政府於2007年贈送予香港特區的一對大熊貓“盈盈”和“樂樂”，在六個月前的今天誕下一對大熊貓龍鳳胎。龍鳳呈祥，這對可愛的龍鳳胎在慶祝中華人民共和國成立七十五周年的2024年出生，有特別意義，而牠們更成為首對在香港出生的大熊貓，令我們全港市民都歡欣鼓舞。