中評鏡頭：香港大熊貓龍鳳胎寶寶嬉戲 萌翻

家姐一進入庭院就自己下地奔跑，搖頭擺尾繞場一圈（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月16日電（記者 盧哲）2024年8月15日，中央政府於2007年贈送予香港特區的大熊貓“盈盈”“樂樂”首次“添丁”，誕下一對龍鳳胎，亦是首對於香港出生的大熊貓，引發全城關注。香港市民親切地用粵語中代表姐姐、弟弟的“家姐”“細佬”稱呼它們。半年來，龍鳳胎健康成長，體重由出生時的約120克上升至現時超過12公斤，它們於公園內的棲息地“大熊貓之旅”適應情況亦十分理想。2月16日起，公眾可以在海洋公園與它們見面。



2月15日，香港特區政府在海洋公園舉行大熊貓龍鳳胎寶寶亮相儀式。中評社記者及一眾媒體得以先進入園區，一睹已經紅遍全城的家姐、細佬的“萌樣”。



當天下午，媒體記者們分批進入大熊貓寶寶在公園內的棲息地“大熊貓之旅”。飼養員奶爸首先抱著已經午睡醒來的細佬來到庭院。細佬隨後爬上小鞦韆，叼著毛毯自娛自樂，模樣簡直猶如玩具公仔，毛茸茸圓滾滾十分可愛。



隨後，飼養員奶媽抱著家姐進入。在亮相儀式上飼養員就介紹過，家姐的性格比細佬更好動、活潑，很喜歡爬高。果不其然，家姐一進入庭院就自己下地奔跑，搖頭擺尾繞場一圈後，又敏捷地快速爬上小樹，並且越爬越高，還不時看向玻璃牆外的媒體鏡頭。家姐圓頭圓腦眼珠溜溜，萌翻一眾記者，只聽見場外一片“好可愛啊”“好得意啊”的夾子音。