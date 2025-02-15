王毅會見歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯

中評社北京2月15日電／據外交部網站：當地時間2025年2月14日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在出席慕尼黑安全會議期間應約會見歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯。



王毅說，今年是中國歐盟建交50周年，雙方要以此為契機，總結雙方迄今成功發展經驗，錨定夥伴關係定位，堅持對話合作的主導面，把穩互利共贏的主基調，繼續做彼此尊重、相互信任、長期穩定的戰略夥伴。中方願同歐方辦好系列慶祝活動，籌備好新一次中歐領導人會晤，為中歐關係更加光明的下一個50年規劃新的藍圖、注入新的動力。



王毅表示，中歐之間不存在根本利害衝突，沒有地緣政治矛盾。雙方都堅持踐行多邊主義，都主張維護聯合國核心地位，都認為應通過對話協商處理國際熱點，都反對單邊霸凌行徑。中方願同歐方加強戰略溝通，增進相互理解，共同為世界提供更多穩定性。



卡拉斯表示，歐盟高度重視中國，願共同籌備好歐中領導人會晤，隆重慶祝歐中建交50周年，為雙方關係未來發展作出規劃。歐盟讚賞中方在應對氣候變化等領域發揮的引領作用，願同中方共同維護多邊主義，維護聯合國憲章宗旨和原則。



雙方還就烏克蘭危機交換了看法。王毅深入闡釋了中方立場，強調中方支持一切有利於和平的努力，支持歐洲在和談進程中發揮重要作用。