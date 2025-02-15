王毅會見阿根廷外長韋特海因

中評社北京2月15日電／據外交部網站：當地時間2025年2月14日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在出席慕尼黑安全會議期間應約會見阿根廷外長韋特海因。



王毅說，中阿人民長期友好，中阿合作平等互利。去年，習近平主席同米萊總統舉行會晤，就鞏固發展中阿關係達成重要共識。中方願同阿方一道，落實好兩國元首共識，加強高層及各領域交往，推動兩國關係邁上新台階，更好造福兩國人民。雙方應繼續尊重和照顧彼此核心利益和重大關切，不斷夯實雙邊關係的政治基礎。



王毅表示，中國不尋求勢力範圍，不參與地緣競爭，在國際事務中堅定踐行多邊主義，願同包括阿根廷在內的拉美國家一道，堅定維護國際法治和國際關係基本準則。中阿關係是中拉關係的重要組成部分。中拉論壇成立十年來，有力促進了中拉合作，為雙方人民帶來實實在在利益。中方願同拉美各國一道，支持中拉論壇發展壯大，助力中拉實現共同發展、共同繁榮。



韋特海因表示，阿方高度重視對華關係，期待同中方加強高層交往，深化務實合作。感謝中方支持阿方捍衛對馬爾維納斯群島的主權，阿方堅定恪守一個中國原則，願成為中國可靠和穩定的合作夥伴。阿方願在加強雙邊關係基礎上，為促進拉中關係發展發揮積極作用。