美聯邦政府削減科研經費引反對潮

中評社北京2月15日電／美國國家衞生研究院近日宣佈削減科研經費的新政策，以節省聯邦政府開支。此舉引發美國學術界強烈反對，稱這將嚴重影響美國的醫學研究，削弱美國在全球科研領域的領導地位。



新華社報導，美國國家衞生研究院隸屬於美國衞生與公眾服務部，是美國聯邦政府重要的生物醫學研究資助機構。該機構7日宣佈，自10日起將資助項目的間接成本佔比上限調低至15%。這意味著，美國國家衞生研究院提供的研究資助中，最多衹有15%可用於支付間接成本，即與研究項目無直接關聯、卻為研究提供支持的費用，如實驗室維護、設備折舊、行政管理等費用。這遠低於此前27%至28%的平均水平。



美國國家衞生研究院稱，新舉措每年可為聯邦政府節省約40億美元，有助於將更多資金重新分配到直接科研活動中。



此舉引發美國學術界強烈反對。美國高等院校聯合會、美國教育理事會、康奈爾大學、約翰斯·霍普金斯大學、麻省理工學院等多家機構或大學10日向馬薩諸塞州聯邦地區法院提起訴訟，狀告美國國家衞生研究院和美國衞生與公眾服務部，認為最新資助政策將嚴重損害美國大學的醫學研究計劃，影響與治療疾病、延長壽命相關的尖端科研工作，削弱美國在全球科學研究和創新領域的領導地位。他們還提出，美國國會曾明確反對行政部門採取類似的經費削減措施，美國國家衞生研究院的決定侵犯了國會的憲法權力，尤其是財政撥款權。



美國高等院校聯合會、美國教育理事會等機構10日發表聯合聲明說，新政策將對全美範圍的關鍵生物醫學和健康研究產生直接且嚴重的影響。設施和行政管理花費是進行開創性研究的真實且必要的成本。削減這些經費相當於削減醫學研究，將損害科研機構攻克癌症、心臟病、癡呆症等疾病的能力，同時也會破壞美國大學對下一代生物醫學和健康科學研究隊伍的培養。

