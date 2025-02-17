且十：“台獨”沒有與美討價還價底氣和籌碼

賴清德召開高級安全會議，提出的策略令人驚愕。 中評社香港2月17日電（作者 且十）美國總統特朗普13日宣佈“對等關稅”計劃，下令檢視交易夥伴對美國的“不對等”措施，再次點名台灣搶走美國的芯片生意，“我們希望他們回到美國。如果不把生意帶回來，我們會很不高興”。



特朗普不高興，台灣震顫不已。賴清德連忙召開高級安全會議，因應對策。然而，賴清德提出的策略卻令人驚愕，從賴清德會後發表的講話看，賴清德的辦法都是老調重彈，核心就是“反中投美”再加多交保護費。顯然，賴清德跪了，但姿勢明顯不對。



一是以“反中”為投名狀。賴清德一上來就把特朗普2.0旋風歸因於大陸過剩產能的傾銷、不公平競爭對全球經濟秩序造成破壞。這完全是顛倒黑白，倒因為果。賴清德講話中充斥著對大陸的敵視，自稱站在第一島鏈以及民主世界對抗威權前線，把防止大陸統戰、滲透及認知作戰，持續推動安全法制改革，擴大安全網建置，作為新的一年優先推動的三大工作之一。這不是明擺著要在視大陸為“敵國”的“國安五法”及“反滲透法”的基礎上，進一步加強與大陸的對抗嗎？還說要提出“全球半導體民主供應鏈夥伴倡議”，這不就是要進一步投入美國對大陸的高科技圍堵嗎？特朗普要對台灣敲骨吸髓了，賴清德還在以“反中”取悅於美國，這奴性真是天生的。



二是以交保護費討饒。賴清德講話中新年優先工作的第一項就是要把台灣的防務預算提高至3%。台灣2025年度的防務費預算為6000多億新台幣，約占GDP的2.45%，要提高到3%，需再編列特別預算約1100多億新台幣。這個數字已經是台灣防務預算歷年新高了。台灣增加的防務預算當然都會用來對美軍購，說白了就是交保護費。7000多億新台幣防務預算對台灣是沉重負擔，但對特朗普來說，這個價是買不來美國保護的。特朗普在競選時就說台灣很有錢，要多交保護費，防務經費應達10%，後來又說5%。無論5%還是10%，賴清德的3%還有很遠的距離。所以，賴清德的3%可能還是過不了關。

