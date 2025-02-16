閩院學子新瓊村問計鄉村全面振興與對台合作

實踐隊員與潘文兵書記合影 中評社香港2月16日電（作者 潘雅麗、蘭子馨）近日閩江學院鄉村振興研究院等組織的“尋根築夢、閩韻流傳”寒假社會實踐隊持續走訪海絲源頭永春縣相關鄉村與台農台企。2月11日，實踐隊小夥伴們攜手走進了達埔鎮的新瓊村並與村書記潘文兵進行較深入座談交流。這個曾經的省級建檔立卡貧困村，如今已蛻變成為福建省鄉村治理示範村，在基礎設施、人居環境及產業發展和對台合作等方面實現了巨大突破，也是當地2024年獲批的國家級台灣農民創業園的核心區。



座談期間，實踐隊瞭解到，十幾年前的新瓊村面臨基礎條件差、產業發展落後、集體經濟薄弱、村民增收困難等現實困境。為帶領村民脫貧致富，村兩委班子堅持以人為本理念，推動了一系列創新做法：



一是大力推進人居環境整治與民生基礎設施建設。結合“千村整治”、美麗鄉村等項目建設，投入1000多萬元進行環境整治，完成4.8萬平方米裸房裝修，省道沿線綠化、亮化工程，建成溪濱公園、山頂健身公園等15個人居環境項目，同時推進幸福院提升、安全飲水工程、環村自然角落路面硬化等項目，加大民生基礎設施的提升，打造清新、美麗、幸福的家園。



二是立足本地資源，發展特色產業。針對耕地不足且碎片化的現狀，新瓊村另闢蹊徑，於2020年投資3000萬元創辦村委會全資控股的村集體企業——泉州強民香業有限公司，購置 13.8 畝工業用地建設標準廠房。目前，三幢共計13000平方米的標準廠房已建成投入使用，公司積極開展香料種植、加工及鄉村振興品牌塑造工作，並推行 “強村帶弱村、抱團共振興”的發展理念，帶動周邊11個村共同發展，有效增加了村集體經濟收入，促進了共同富裕。

