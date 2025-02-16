教育部代表團訪科大　發揮醫學科技教育優勢

國家教育部率團訪問科大。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月16日電／據大公報報導，國家教育部副部長吳岩2月13日率團到訪香港科技大學（科大），與科大管理層、教研人員以及學生代表深入交流，瞭解大學最新的教研創新工作與成果，尤其在生物醫藥、人工智能和醫療科技等前沿領域的突破性成果。吳岩讚揚科大取得的卓越辦學成就，並對大學在醫學科技和教育創新領域的貢獻予以肯定，表示期待科大在這些領域繼續發揮優勢，作出更大貢獻。



科大校董會主席沈向洋和校長葉玉如為代表團成員介紹了科大在人才培養、科研創新、成果轉化等領域取得的卓越成績，並分享了科大積極融入國家發展大局的實踐，包括深度參與粵港澳大灣區建設，成立了科大（廣州）；把握長三角一體化發展機遇，設立上海產教融合中心；以及在醫學和科技深度融合發展、醫學健康教育領域開展創新探索。



代表團亦參觀科大的分子神經科學國家重點實驗室和先進顯示與光電子技術國家重點實驗室，由科大師生代表介紹和展示多個生物醫藥及大健康領域的前沿項目。科大首席副校長郭毅可亦向代表團介紹了大學在人工智能領域的突破性研究。



吳岩讚揚科大在短短30餘年間迅速崛起所取得的辦學成就。他表示，科大在前沿技術領域成績斐然，技術轉化率方面躋身世界頂尖高校之列，在創新創業教育體系所做出的積極探索更是值得肯定和推廣。同時，吳岩指出，國家在治療標準、藥品研發、醫療設備等方面的自主研發需求日益增長，對高校的原始研發能力和技術轉化能力提出了更高要求。另一方面，國家正以“大國計、大民生、大學科、大專業”的新定位推進醫學教育改革創新發展，服務健康中國建設和教育強國建設，這對培養兼具科研與臨床實踐能力的醫師科學家提出了更高要求，以滿足新時代社會發展的需求。