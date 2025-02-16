陳美寶：識變應變求變　打造高端港口品牌

運輸及物流局局長陳美寶表示，當局將致力將香港打造成為綠色船用燃料加注中心。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月16日電／據大公報報導，運輸及物流局局長陳美寶昨日發布網志，分享了香港港口的優勢與競爭力，強調要以“識變、應變、求變”精神打造香港高端港口品牌，並透過綠色燃料、智能物流及區域協作鞏固國際航運中心地位。



陳美寶指出，香港港口有著鐵三角優勢，包括高度國際化的傳統與聯繫世界的網絡；背靠祖國的龐大市場以及應對挑戰時識變、應變、求變的DNA。香港航運服務業瞄准高價值冷鏈貨運，全方位提供優質物流服務：例如葵青貨櫃碼頭共有7800冷藏箱插座，數量是華南之冠；亦有高效的“Hotbox”特快處理服務，由從貨船卸貨，到貨櫃車向目的地進發，最快只需15分鐘。另外，香港高度國際化的環境、自由港地位，貨主隨時都可以無顧慮把貨物轉往其他市場。



陳美寶表示，當局一直積極推動與大灣區及其他省市的協作，並全力建立通達內陸的“鐵海陸江”立體聯運體系，將香港港口貨物腹地進一步向外拓展，爭取更多貨源。例如去年“渝深港圖定班列”開通，提供每周平均三班由重慶直通鹽田的貨運列車服務，並再由鹽田以駁船將貨物轉運至香港，令成都及重慶的貨物可在三天內抵達香港等等。陳美寶認為，這些都是本港識變、應變，為港口尋找新增長點的事例。



除高效物流外，陳美寶指本港港口14日亦邁出了重要一步，完成了香港水域內首次船對船液化天然氣（LNG）加注。國際海事組織制定了全球航運業的減排策略，船舶未來必須使用不同種類的綠色燃料，包括LNG、綠色甲醇、綠氨、氫氣、生物柴油等。特區政府致力將香港打造為綠色船用燃料加注中心，除了為海運未來創造經濟新增長點，亦致力為保護地球環境作出貢獻。



發展綠色燃料交易中心



陳美寶還表示，14日的首次香港水域LNG加注只是開始，特區政府會繼續與業界攜手，把綠色成為我們國際航運中心未來發展的底色。她希望將香港打造成為綠色船用燃料的交易中心，利用香港穩健的金融系統和法律體制，向世界說明香港是相關企業拓展業務的不二之選。



陳美寶強調，港口是香港重要的資產，是香港賴以成功的基石。面對重重挑戰，特區政府會以三個“提量”，一個“提質”增強港口競爭力。