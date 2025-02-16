俄美外長通電話同意保持定期接觸

中評社香港2月16日電／俄羅斯外長拉夫羅夫15日與美國國務卿魯比奧通電話，雙方同意保持定期接觸並為俄美元首會晤做準備。



據俄羅斯外交部網站消息，此次通話由美方發起。自本月12日俄美元首通話後，兩國外交部門負責人一致同意保持溝通，解決俄美關係中積累的問題。雙方表示將按照兩國元首指示，恢復相互尊重的國家間對話，保持定期接觸並為俄美元首會晤做準備。



新華社援引報導，雙方表示致力於在烏克蘭危機、巴以局勢等國際問題上開展合作，同意不久後組織專家會議，以解決兩國駐外機構工作面臨的障礙。