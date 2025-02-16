社署房署醫管局資料庫擬整合　助尋隱蔽個案

中評社北京2月16日電／據大公報報導，屯門蝴蝶邨一名78歲老翁2月13日被發現倒斃屋內，與他同住的44歲疑智障兒子送院檢查，並無大礙。照顧者悲劇與隱蔽高危個案引發社會各界關注。勞工及福利局局長孫玉菡昨日表示，初步構思將社署資料庫、醫管局資料庫及房屋署資料庫等結合。



施政報告提出，會研究建立跨專業、跨機構的“護老者和殘疾人士照顧者資料庫”。孫玉菡指出，24小時照顧者支援專線在2023年9月推出，截至去年12月，共接獲約6.2萬宗來電。然而有些悲劇個案是不曾向專線求助，可能沒有聆聽電台節目，既沒有朋友又不與世界接觸，此類隱蔽高危個案非常值得關注。



孫玉菡稱，全港四分三的長者正領取社會福利署轄下不同類型的資助，包括長者生活津貼、高齡津貼、綜援及傷殘津貼等；醫院管理局有龐大的病人資料庫；全港有三分一家庭居於公共屋邨，房屋署也有龐大的數據。不過，由於技術問題及私隱條例，這些龐大的數據不能互通，導致一些有需要的人或許難以被發現。



數據互通需先處理私隱問題



他說為令數據互通，當局正在進行前期準備工作，包括有他在內的團隊已初步接觸私隱專員，探討如何在符合私隱條例的前提下，創造空間，做到一定程度的數據互通。掌握這些數據後，可通過設定客觀標準，例如年紀多大、是否獨居、身體狀況是否特別差、是否屬“以老護老”或“以殘護老”等，即使有關長者不求助，當局也可提前識別高危個案，並邀請十八區不同社福機構，主動接觸高危個案，提供相關資料，減少悲劇發生。