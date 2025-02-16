科技成果轉化推動新質生產力加速發展

2024年3月11日，科研人員在中國科學院西安光學精密機械研究所阿秒科學與技術研究中心做實驗。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月16日電／據新華社報導，2025年春節，中國人工智能企業深度求索（DeepSeek）推出的國產大模型以“小成本辦大事”的高性能驚艶全球，成為中國科技創新體系持續深化、科研技術加快落地的生動寫照。



科技成果轉化是發展新質生產力的題中之義。科技創新中蘊含巨大的價值，衹有落到產業上，才能將科技成果轉化為現實生產力。



近段時間，記者走訪多地發現，各地各部門積極探索推動創新鏈與產業鏈深度融合，為加快推動高水平科技自立自強、發展新質生產力培育新動能。



打造產學研深度融合新範式



“4月份我們要參加北京亦莊的半程馬拉松比賽！”



在北京經濟技術開發區，一見到記者，國家地方共建具身智能機器人創新中心品牌公關負責人魏嘉星忍不住分享喜悅之情。參加比賽的不是“人”，而是創新中心研發的人形機器人。



從2023年底成立創新中心，到如今實現機器人平地行走、上下台階、跑馬拉松，不過一年多時間。科幻場景何以加速走進現實？



“創新中心目前已聯合全球科研機構、高校和業內頭部企業開展關鍵共性技術攻關，並將在多個高價值場景中進一步推動人形機器人落地應用。”魏嘉星說。



中國科學院院士鄭海榮認為，深化產學研合作，能有效破解科技創新與產業創新之間的供需矛盾，把科技力量轉化為產業競爭優勢。



企業是科技創新的主體，融合創新要以市場需求為導向，引導前沿技術高效對接市場。