2025年有效防範化解重點領域風險

中評社北京2月16日電／據人民網報導，中央經濟工作會議提出：“有效防範化解重點領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線”。



2024年，我國積極優化房地產政策，有力推進保交房攻堅戰，探索構建房地產發展新模式。針對中小金融機構等重點領域風險，推出一批有針對性的措施並取得實效，鞏固了國家安全發展的根基。



開年以來，各地區各部門針對重點領域風險隱患，持續用力推進風險處置，穩定預期、激發活力，推動中國經濟沿著高質量發展軌道前行。



持續用力推動房地產市場止跌回穩



房地產市場是當前宏觀經濟的一個風向標，做好房地產工作對於推動經濟持續回升向好、維護人民群眾切身利益至關重要。



走進北京鏈家新澳洲康都門店，門店負責人李鬆強正忙著給團隊布置工作。“這幾個月，成交和帶看保持活躍狀態，房價有所回穩，周末每個經紀人帶看3至4組客戶，每組客戶看七八套房，是之前的約兩倍。”李鬆強介紹，北京宣布取消普通住房和非普通住房標準、與之相銜接的稅收政策相應調整之後，改善性住房需求加快釋放，2024年12月三居戶型帶看量增長顯著。



2025年，各地區各部門著力打通卡點堵點，各項房地產政策措施持續發力，努力推動房地產市場止跌回穩。



降低購房門檻，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。



福建廈門申請住房公積金貸款購買第二套住房，最低首付款比例由25%下調至20%；雲南昆明調整商業性個人住房貸款首付比例，積極推行“以舊換新”；江西南昌延長購房補貼政策期限……一些地方發布房地產新政，激發樓市活力。