河南夯實穩產豐收的種業基礎

中評社北京2月16日電／據人民網報導，黃河岸邊春風拂動，喚醒了種植大戶薛張勇的300畝冬小麥。在河南新鄉市平原示範區，他啟動自走式噴灌機，升起植保無人機，對越冬後的麥田做起了管護。“小麥要高產，立春過後必須管。俺家地上不僅有高科技，地下還有豐收的‘金鑰匙’。”薛張勇說。



農業現代化，種子是基礎。習近平總書記在河南考察時強調，保證糧食安全必須把種子牢牢攥在自己手中。



2023年9月，一則小麥單品種生產經營權轉讓破紀錄的消息，引起了薛張勇的注意。當時，河南新鄉市農業科學院選育的“新麥58”被一家種企高價拍得，並在新鄉就地轉化。老薛打聽到購買渠道後，去年便播在了自家地裡。



近年來，河南在新鄉建設中原農穀，向良種要產量。“種地不選種，累死落個空。以前田地沒少管，可一旦遇到壞天氣和病蟲害，產量還是上不去。”老薛指著眼前綠油油的麥田說，“你瞧，前一陣碰到倒春寒，這片麥子仍然長勢良好。”



新品種的培育，離不開科技助力。在中原農穀，“農科教”“育繁推”資源加速匯聚，現已引來58家省級以上創新平台、53支種業研發團隊入駐。



走進中國農業科學院和河南省政府共建的中國農業科學院中原研究中心，展廳中一排排種子器皿引起記者的好奇。玻璃瓶中，不同品種的小麥個個顆大粒滿，十分喜人。



“別小瞧這瓶麥粒，它可是我國首個國審遠緣雜交小麥新品種，破解了世界級難題。”指著一瓶標有“普冰03”的種子，中國農業科學院研究員張錦鵬自豪地說，在小麥品種間的雜交遺傳變異差不多窮盡的時候，亟須在自然界尋找新的基因資源，而生命力頑強的冰草闖入了視野，“我們利用遠緣雜交技術，成功將冰草中的高產、抗病、抗逆基因導入小麥，培育出了高抗病性和抗寒性的新品種。”



新技術如何走出實驗室？新打造的中原農業科技成果轉化交易中心，為創新鏈與產業鏈的深度融合提供了更多可能。