精準發力擴大投資空間提高投資效益

中評社北京2月16日電／據人民網報導，投資是當前的需求，也是未來的供給，在穩增長、調結構、育動能、惠民生、防風險等方面發揮著關鍵作用。中央經濟工作會議提出“提高投資效益”“適度增加中央預算內投資”。如何抓好落實，更好發揮投資關鍵作用？



“2025年，我們將會同各地方各部門深入貫徹落實中央經濟工作會議精神，進一步聚焦提高投資效益精準發力。”國家發展改革委副主任趙辰昕從三方面作了介紹。



——高質量推進“兩重”建設。



發行超長期特別國債支持“兩重”建設，保障好國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設。截至目前，2024年7000億元超長期特別國債支持的項目已基本全部開工、完成投資超過1.2萬億元，2025年約1000億元項目清單也已提前下達。



趙辰昕表示，2025年，將增加超長期特別國債發行規模，拓展“兩重”建設支持範圍，進一步提高國債資金對項目的支持比例。統籌好“硬投資”和“軟建設”，確保項目符合“兩重”性質，同時在完善項目投融資機制、健全項目運行管護機制等方面取得更多實質進展和創新突破。



——高效益用好政府投資。



2024年，中央預算內投資支持項目完成投資超1.3萬億元，地方政府專項債券支持項目完成投資超3.6萬億元。



趙辰昕表示，2025年，將適度增加中央預算內投資規模並優化支持範圍，聚焦市場不能有效配置資源的公共領域項目，持續補短板、調結構、惠民生；完善地方政府專項債券管理機制，用好“正面”“負面”兩張清單，更好發揮專項債券投資效益。同時，將加快實施“十四五”規劃102項重大工程，確保順利收官。