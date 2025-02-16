浙江德清縣靠地理信息吸引企業430餘家

中評社北京2月16日電／據人民網報導，浙江湖州德清縣的智能網聯汽車測試場內，排滿了等待測試的車輛。



這是浙江省內唯一同時滿足單車智能和智能網聯測試的公共測試場，引得眾多車企紛至沓來。



智能網聯汽車測試，是地理信息產業在德清縣衍生出的新業態之一。位於縣城南部的地理信息小鎮，是德清縣地理信息產業的集聚地。



在浙江國遙地理信息技術有限公司遙感大數據應用研究中心，工作人員正在處理和分析遙感數據。“我們建立了覆蓋全國的航空遙感網，提供信息服務，銷售額不斷增長。”浙江國遙地理信息技術有限公司總經理楊為琛說。



如今，地理信息小鎮已入駐相關企業430餘家，集聚莫幹山地信實驗室、地磁大科學裝置研究院、中國科學院微波特性測量實驗室等科創載體，配套國際會議中心、展覽中心、地理信息科技館等一批基礎設施和60餘幢產業大樓。



“地理信息小鎮已成為全國地理信息產業集聚度最高、創新能力最強、國際化程度最高的區域之一。”湖州莫幹山高新區地信發展中心副主任陳燕紅介紹，這裡是首屆聯合國世界地理信息大會舉辦地、聯合國全球地理信息知識與創新中心落戶地、中國測繪地理信息大會永久舉辦地。



以地理信息產業為基石，德清縣近年來努力做優做強以“地理信息＋車聯網”為特色的數字經濟，2024年成功入選工業和信息化部等5部門智能網聯汽車“車路雲一體化”首批試點。當前，德清縣打造了雙向600公里的智慧道路，完成具備自動駕駛數據處理和協同監管的城市智能網聯雲控平台建設。



2024年7月，德清縣啟動地理信息“造峰行動”，力爭通過3年努力，推動“地理信息＋”產業規模突破600億元。