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中南林業科技大學校長廖小平接受紀律審查
http://www.CRNTT.com   2025-02-16 10:27:08


　　中評社北京2月16日電／據新華社報導，湖南省紀委監委15日通報，中南林業科技大學原黨委副書記、校長廖小平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受湖南省紀委監委紀律審查和監察調查。

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