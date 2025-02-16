安徽省淮南市副市長孫良鴻被開除黨籍和公職

中評社北京2月16日電／據中央紀委國家監委網站消息，據安徽省紀委監委消息：日前，經中共安徽省委批准，安徽省紀委監委對淮南市委原常委、市政府原常務副市長孫良鴻嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，孫良鴻喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，對抗組織審查；頂風違紀，罔顧中央八項規定精神，違規接受宴請和旅遊安排，違規收受禮品、禮金、消費卡；無視組織要求，不按規定報告個人有關事項；廉潔底線失守，將個人費用由他人支付；不正確履行職責，違規決定超額撥付財政獎補資金；三觀扭曲、心態失衡，利用職務便利為他人在土地升級改造、房地產項目開發等方面謀利，非法收受巨額財物。



孫良鴻嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予孫良鴻開除黨籍處分；由省監委給予其開除公職處分；終止其淮南市第十一次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。