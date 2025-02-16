中評社北京2月16日電／據中央紀委國家監委網站消息，習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上發表重要講話，充分肯定過去一年全面從嚴治黨取得的新進展新成效，深刻分析當前反腐敗鬥爭形勢，對堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰發出動員令。作為中管企業紀檢監察機構，必須把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，以實際行動堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。



堅持以偉大自我革命引領偉大社會革命。新時代以來，以習近平同志為核心的黨中央以前所未有的力度推進全面從嚴治黨，贏得了確保黨不變質、不變色、不變味的歷史主動，贏得了黨團結帶領全體人民為強國建設、民族復興偉業共同奮鬥的歷史主動。中國海油紀檢監察組深入學習貫徹習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，強化政治監督，強力正風肅紀反腐，推動管黨治黨寬鬆軟狀況得到整體性扭轉。特別是過去一年來，查辦案件持續加壓發力，立案數量、留置數量、處理處分數量均同比大幅增長，實現多個領域反腐敗鬥爭的重大突破，采辦招投標等領域改革破難而進，為企業高質量發展清障除礙、保駕護航。



始終保持對反腐敗鬥爭形勢的清醒認識。習近平總書記深刻指出，當前反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重，堅定有力批駁錯誤認識，為全黨正本清源、舉旗定向。從中國海油來看，嚴的氛圍尚未真正形成，遏制增量、清除存量的任務十分艱巨。有的領導幹部不收斂、不知止，用人腐敗和用權腐敗相互交織，基層不正之風和腐敗問題量多面廣，采辦招投標、合同管理、船舶租賃、物資管理、境外業務等領域權力監管還不夠有力有效。中國海油紀檢監察組將堅定對反腐敗鬥爭的信心、恒心、決心，乘勢而上、穩中求進，做到一步不停歇、半步不退讓，堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰。



忠誠履職把反腐敗鬥爭進行到底。當前，正處於中國式現代化建設的關鍵時期。要把宏偉藍圖變為美好現實，必須用改革精神和嚴的標準管黨治黨，不斷把全面從嚴治黨推向縱深。中國海油紀檢監察組將牢記職責使命，自覺把工作放在進一步全面深化改革、推進中國式現代化的大局中謀劃推進。聚焦貫徹落實二十屆三中全會精神做深做實政治監督，強化對重大改革研究論證、決策實施、效果評估的全過程監督，確保解決實際問題、取得良好效果。加強黨的紀律建設，堅持嚴肅教育、嚴格監督、嚴明執紀相貫通，深入挖掘案例資源開展警示教育，持續深化“一企一策”點題式監督，準確運用“四種形態”，強化制度執行剛性約束。深化風腐同查同治，持續整治違規套取差旅費用、違規報銷業務招待費等問題，深挖徹查職務犯罪問題，堅決打掉污染政治生態的團團夥夥，堅決斬斷內外勾結的利益鏈條。貫通落實主體責任、職能監管責任和專責監督責任，一體推進不敢腐不能腐不想腐，堅持“一案一約談、一案一警示、一案一整改”，推動以改革的辦法破除重點領域頑瘴痼疾，著力鏟除腐敗滋生的土壤和條件。推進紀檢監察工作規範化法治化正規化建設，以更高標準、更嚴要求，推動紀檢監察鐵軍建設再上新台階。