【
大
中
小
】 【
打 印
】
內塔尼亞胡希望延長加沙停火協議第一階段時間
http://www.CRNTT.com
2025-02-16 10:50:34
中評社香港2月16日電／巴勒斯坦武裝組織哈馬斯與以色列星期六完成加沙停火協議上月生效以來，第六批被扣押人員交換。
香港電台報導，哈馬斯釋放3名男人質，以色列就釋放369名被囚禁的巴勒斯坦人，大多數獲釋的巴人被送往加沙地帶，部分人就被送到約旦河西岸城市拉姆安拉。
內塔尼亞胡當地星期六晚，召開緊急安全會議。以色列傳媒報導，內塔尼亞胡希望延長協議的第一階段，超出原定的42天期限，爭取釋放更多人質。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
胡塞武裝：美以武力“清空加沙”就恢復攻擊
(2025-02-14 16:37:57)
黎巴嫩拒絕美國提出的推遲以色列撤軍要求
(2025-02-14 14:30:47)
哈馬斯同意繼續執行加沙停火協議
(2025-02-14 12:29:25)
美情報曝光：以或未來數月打擊伊朗核設施
(2025-02-14 09:58:50)
以軍稱對加沙地帶一處火箭彈發射器發動攻擊
(2025-02-14 09:54:03)
以總理威脅恢復戰鬥 哈馬斯回擊“最後通牒”
(2025-02-14 09:38:33)
以軍召集預備役軍人 為恢復加沙作戰作準備？
(2025-02-13 11:41:18)
哈馬斯：推遲放人 以色列：增派部隊
(2025-02-13 11:39:17)
以防長：哈馬斯若不放人以色列將重啟戰爭
(2025-02-13 10:35:56)