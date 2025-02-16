內塔尼亞胡希望延長加沙停火協議第一階段時間

中評社香港2月16日電／巴勒斯坦武裝組織哈馬斯與以色列星期六完成加沙停火協議上月生效以來，第六批被扣押人員交換。



香港電台報導，哈馬斯釋放3名男人質，以色列就釋放369名被囚禁的巴勒斯坦人，大多數獲釋的巴人被送往加沙地帶，部分人就被送到約旦河西岸城市拉姆安拉。



內塔尼亞胡當地星期六晚，召開緊急安全會議。以色列傳媒報導，內塔尼亞胡希望延長協議的第一階段，超出原定的42天期限，爭取釋放更多人質。



