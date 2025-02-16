中評社北京2月16日電／據人民網報導，開放是中國式現代化的鮮明標識。



習近平總書記指出：“開放是人類文明進步的重要動力，是世界繁榮發展的必由之路。”中央經濟工作會議提出，擴大高水平對外開放，穩外貿、穩外資。



以開放促改革、促發展，是我國現代化建設不斷取得新成就的重要法寶，也是我國應對外部形勢變化的主動作為。開年以來，各地區各部門穩步擴大制度型開放，主動對接國際高標準經貿規則，依托我國超大規模市場優勢，在擴大國際合作中提升開放能力，建設更高水平開放型經濟新體制。



有序擴大自主開放和單邊開放，穩步擴大制度型開放



這個春節，入境游成一大亮點。



除北京、上海、深圳等地外，更多寶藏小城、小眾鄉村迎來世界各地的遊客。無論是在湖南張家界感受天門山風光，還是在浙江縉雲仁岸村看一場傳統木偶戲，外國遊客的中國行半徑不斷拓展延伸。線上平台數據顯示，春節假期，入境游門票訂單同比增長180%，入境游酒店訂單同比增長超六成。



入境游火爆的背後，是中國有序擴大自主開放和單邊開放的務實作為。目前，我國已與26個國家實現普通護照全面互免簽證，對38個國家實行單方面免簽入境。



自主開放和單邊開放，都是中國積極主動對世界開放市場的重要方式，在經濟全球化遭遇逆流的當下，釋放了中國堅定不移擴大高水平對外開放的強烈信號，有助於加強與世界各國的合作聯繫，推動全球共同開放和發展繁榮。



主動對接國際高標準經貿規則，擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡。