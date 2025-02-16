進博會走進湖北活動將於三月中旬在武漢舉行

中評社北京2月16日電／據人民網報導，記者從湖北省商務廳瞭解到，由商務部、湖北省人民政府共同舉辦的進博會走進湖北活動將於3月17日至19日在湖北武漢舉行。



據瞭解，這是進博會首次走進湖北。活動以“深化引進來 服務雙循環”為主題，組織數百家以世界500強企業和知名跨國公司、行業領軍企業、國際商協會為代表的進博會參展商參加，聚焦大健康、消費品零售、汽車和裝備製造、現代農業與食品產業、服務業等湖北五大優勢領域，搭建起跨國公司與本土企業投資合作的開放平台，推動湖北加快建成中部地區崛起的重要戰略支點。



活動期間，將舉辦一系列豐富活動，包括主題推介會、五大優勢產業專題對接會、中國銀行線上對接會等，旨在形成一批投資意向，推動一批項目簽約，助力一批項目落地，提升湖北的對外開放水平。



值得關注的是，本次活動還將組織參會嘉賓赴武漢、襄陽、宜昌、荊州、荊門、鄂州等有關園區、開放平台進行實地考察，深入瞭解各地產業發展和營商環境，全面提升考察對接的實效性。



據介紹，湖北作為本次“進博會走進地方”活動的舉辦地，將發揮好在地理區位、營商環境、資源禀賦和產業基礎等方面的優勢作用，進一步用好進博會這一雙向開放大平台，飽和式吸收進博會溢出效應，助力湖北在長江經濟帶高質量發展中奮勇爭先，加快打造內陸開放高地。