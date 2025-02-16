圍繞貨幣政策　央行報告傳遞哪些思路？

中評社北京2月16日電／據人民網報導，日前，中國人民銀行（以下簡稱“央行”）發布了《2024年第四季度中國貨幣政策執行報告》（以下簡稱《報告》）。《報告》在政策定調延續了2024年12月政治局會議與中央經濟工作會議部署，重申實施適度寬鬆的貨幣政策。



在具體的政策主要思路展開上，與《2024年第三季度中國貨幣政策執行報告》對比來看，此次《報告》有三個提法值得關注。



——《報告》重提“更好把握存量與增量的關係，注重盤活存量金融資源”，並在政策利率引導層面增加了“加強利率政策執行”的相關表述，同時删除了“合理把握信貸與債券兩個最大融資市場的關係”。



清華大學國家金融研究院院長田軒向記者表示，“更好把握存量與增量的關係”等提法表明央行將不再依賴單一工具，而是創新貨幣政策工具，尋求更有效的結構性工具，政策重點將從“增量支持”逐步轉向“存量優化”。



對於政策利率引導層面的一加一删變化，財信金控首席經濟學家伍超明在接受記者採訪時表示，這表明前期融資結構優化目標初步達成，政策重心轉向更廣泛的宏觀協同和市場化機制建設。“加強利率政策執行”，主要目的在於強化央行政策利率的引導作用，防止或降低貨幣政策傳導過程中政策效力的“漏損”現象，以實現有效降低銀行整體負債成本、緩解銀行淨息差壓力、保持銀行資產負債表穩健性的目的，最終實現企業融資和居民信貸成本下降的目標。此外，在債券融資相對遲緩的時候，宜加大債券融資力度，相反則也需保持信貸的合理增長，以推動融資結構優化。



——《報告》在利率層面提及“有效落實各項利率自律倡議”，在匯率層面重提“堅決對市場順周期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置”。



田軒認為，“堅決對市場順周期行為進行糾偏”表明央行將採取措施穩定匯率，防止匯率大幅波動對經濟造成不利影響。