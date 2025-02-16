靶向施策提升基層辦案質效

中評社北京2月16日電／據中央紀委國家監委網站消息，鄉鎮紀檢監察機構查辦案件面廣量大，涉案人員多為村組幹部，相關違紀違法行為侵害群眾切身利益，辦案質效直接影響群眾對基層紀檢監察工作的信任度。2024年以來，河南省三門峽市紀委監委以健全“鄉案縣審”制度為牽引，以調研查堵點，以評查找問題，強機制促提升，精準發力、綜合施策，推動基層紀檢監察工作規範化法治化正規化。



堅持“小切口”切入，三門峽市紀委監委組織案件審理室、相關監督檢查室下沉6個縣（市、區）紀委監委和16個鄉鎮紀委開展專題調研，聚焦鄉鎮紀檢監察機構人員配備、案件查辦、“鄉案縣審”制度落實情況等開展調研，從查辦案件質量、案件審理模式等方面進行深入分析，全面掌握基層案件查辦中存在的問題短板。



針對調研中發現的鄉鎮紀檢監察機構案件審理質量不夠高、“四種形態”運用不夠精準等問題，調研組形成加強鄉鎮紀檢監察機構案件質量、黨員和公職人員酒駕醉駕違紀違法問題分析及對策建議等專題分析報告，深入分析研判影響基層案件質量的堵點難點。



在此基礎上，三門峽市紀委監委採取集中評查、專項評查、交叉評查等方式壓茬實施6輪案件質量評查和2輪評查反饋整改“回頭看”。重點對群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治開展以來辦結的案件全覆蓋“把脈問診”，從事實證據、定性處理、程序手續、管理文書等方面，全方位查問題、找漏洞，並點對點向“一把手”反饋，構建案件質量“反饋－整改－跟蹤－提升”工作閉環，以評查傳壓力、點問題、促整改，切實增強鄉鎮紀檢監察幹部案件質量責任意識。



結合案件質量評查結果，該市紀委監委全面梳理案件查辦中常犯易錯、常發多發問題，形成涵蓋四大類12個方面60個問題的負面清單，為規範案件查辦提供參考。



“調研中發現，鄉鎮紀檢監察機構人員力量薄弱、審理人才匱乏，同時作為‘鄉案縣審’主體，縣級審理部門任務也很繁重，如何確保‘量增質不減’成為難點。”三門峽市紀委監委工作人員說。