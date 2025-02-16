廣西貫通監督監管責任　守護校園餐安全

中評社北京2月16日電／據中央紀委國家監委網站消息，近日，在廣西壯族自治區紀委監委推動下，自治區教育廳、財政廳、市場監管局、衛生健康委聯合發布《廣西中小學校園食品安全和膳食經費管理負面清單》。清單明確規定，實施營養改善計劃學校嚴禁通過虛報受益學生、補助標準、就餐天數、供餐情況等信息套取、冒領膳食補助資金，學校食堂嚴禁質次、變質、過期食品的入庫與出庫等具體措施。



“我們推動相關部門從食品安全、食材採購、資金管理、食堂管理、食堂建設等5個方面，列出了50項負面清單。”自治區紀委監委有關負責同志介紹，這份負面清單將助力靶向整治食品安全和膳食經費管理存在的問題。



自治區紀委監委把整治“校園餐”突出問題作為整治群眾身邊不正之風和腐敗問題一項專項行動。自治區黨委常委，自治區紀委書記、監委主任房靈敏表示：“要加強系統聯動和部門協同，持續深化‘校園餐’突出問題治理。”



自治區紀委監委把牢政治監督定位，構建“黨委政府主責、紀委牽頭抓總、部門協調推進、市縣主抓主戰”聯動體系，堅持監督監管責任貫通協同，聚焦突出問題靶向發力，一體推進“查、改、治”，深化“校園餐”突出問題整治。



抓牢責任“牛鼻子”，推動監督監管責任有效貫通。自治區紀委監委成立工作專班，實行紀委監委、廳局領導“雙牽頭”“雙專班”專抓，全面撬動相關職能部門力量。按照“抓市、盯縣、聯組、促鄉、帶村”工作思路，派出督導組直插基層、督導督戰，推動個性問題點對點解決，共性問題面上整改，縱深推進“校園餐”突出問題整治。



同時，實行“領導包案”一體落實監督監管責任。自治區紀委監委制定領導班子成員包案督辦典型問題線索和信訪舉報工作方案，以上率下、以點帶面查辦典型案件，提升自治區、市、縣三級“雙牽頭”“雙專班”專抓的治理效能。