“四方議事會”解難題

中評社北京2月16日電／據人民網報導，重慶市九龍坡區謝家灣街道民主村社區是典型的老舊小區，舊房破損、業態落後，啟動城市更新後，各方訴求不一、矛盾不少，如何協調？



“社區‘兩委’和專職幹部加起來雖然衹有10個人，但我們通過黨建引領，發動多方力量參與，形成合力。”社區黨委書記伍成莉說，“我們依托社區黨委、區級平台公司、城管物管和社區居民等，探索多方參與社區共建共治共享的基層治理機制——四方議事會。”



依托這一機制，居民關心的大小事得到妥善的安排。



“感覺隨時要倒啊！”不久前，一面1.8米高的危牆，牆灰掉了一地，引起了民主村社區二棟居民們的注意。



“安全隱患是大事。我馬上向社區反映，盡快處理。”網格員陳浩詳細記下了這面牆的“病況”。



緊急處置後，危牆怎麼改？四方議事會上，大家商量著辦。



社區黨群服務中心內，一方長桌，四方代表圍坐——伍成莉、九龍城市更新公司代表、物業經理、居民代表，一起討論危牆改造方案。



“牆得拆！”大家對拆除危牆達成共識。



“拆完之後怎麼辦？”居民對重建方案意見不一，“安全”“隱私”“美觀”……都是大家提到的高頻詞。



“不只是建不建，更新工程中居民有各式各樣的訴求，只靠社區，很難協調推進。”伍成莉說。