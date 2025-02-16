中評社北京2月16日電／據新華社報導，題：拓展高水平法治人才培養新空間——最高檢組織開展“檢察實務專家進校園”



2024年歲末，未名湖畔，最高人民檢察院“檢察實務專家進校園”走進北京大學系列講座第二十二講如約而至。最高人民檢察院公益訴訟檢察廳副廳長邱景輝結合工作實踐，與師生分享了“檢察公益訴訟制度十周年的啟示”“拓展生態環境和資源保護領域案件範圍的檢察實踐”“基於生態檢察的立法研究”三方面內容，進一步加深了大家對於檢察公益訴訟的認識和理解。



自2023年以來，已經有200多名像邱景輝一樣的檢察實務專家走進全國21所高校，共授課220場，聽課師生達2.2萬餘人次。



最高檢組織開展“檢察實務專家進校園”有何意義？效果怎麼樣？



把檢察一線的前沿知識送到師生身邊



如何拉近檢察辦案一線與法學教學科研之間的距離，是“檢察實務專家進校園”要著力破解的問題。據介紹，最高檢目前選派走進高校的檢察實務專家中，既有牽頭辦理重大疑難案件的最高檢院領導、業務部門負責人、資深檢察官，也有具有深厚法學理論和豐富辦案經歷的全國檢察業務專家、檢察精品課程講師，均具有過硬的政治素質、全面的業務素質和比較豐富的教學經驗。



目前，“檢察實務專家進校園”共確定檢察實務課程326門，內容涵蓋刑事檢察、民事檢察、行政檢察、公益訴訟檢察和檢察理論研究最新實踐成果，融入了“堅持黨的絕對領導”“講政治與講法治有機統一”“高質效辦好每一個案件”“敢於監督、善於監督、勇於自我監督”等內容。



“準備課程的過程，也是一個重新梳理和思考的過程。”作為“檢察實務專家進校園”的授課專家，廣州市人民檢察院職務犯罪與經濟犯罪檢察部主任鄢靜曾赴中南財經政法大學等高校授課。“與師生分享理論與實踐相結合成果的同時，我們在互動交流中也會產生很多共鳴和新的思路，激發我從更多維度和視角去思考如何更好地實現‘高質效辦好每一個案件’的基本價值追求。”鄢靜說。