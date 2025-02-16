＃短訊被騙徒攻破　警方及通訊辦徹查

中評社北京2月16日電／據大公報報導，通訊辦前年底推出“短訊發送人登記制”，參與公司及機構會以“＃”號開頭作登記發出短訊，以協助識別短訊發送人的身份，打擊騙徒冒充相關機構向手機用戶發短訊。惟日前有市民收到“＃”號開頭“SFExpress”，假冒順豐速遞的短訊。通訊辦指不排除有不法分子使用非法無線電干擾器發出訊息，提醒市民不應隨便開啟短訊內的超連結。當局計劃今年修例限制每人購買電話卡的總數、禁止轉讓電話卡等。



有專家指出，今次事件或涉及有不法分子合謀在街上利用“偽基站”發出干擾訊號，令部分市民手機訊號連接到“偽基站”的2G網絡，繼而接收假冒短訊，除了收緊電話實名制，更應盡快偵破案件，阻止騙徒再以同樣方式犯案。＼大公報記者 古倬勳



通訊辦近日接獲市民查詢，稱收到以“＃”號開頭的短訊發送人名稱發出的可疑詐騙短訊，不排除有不法分子使用非法無線電干擾器發出訊息。警務處處長蕭澤頤昨日（15日）在電台節目表示，警方正與通訊辦研究案情，暫時未清楚原因，相信有不法分子透過批量購入實名登記電話卡後轉售牟利；又透露商務及經濟發展局計劃今年修例，限制每人購買電話卡的張數、禁止轉讓電話卡等，市民在收到可疑短訊時應保持警惕，無論短訊是否由“＃”號開頭髮出，應“停一停、諗一諗”，切勿點擊不明連結。



不應隨便開啟短訊內超連結



通訊辦呼籲市民必須時刻保持警覺，無論短訊顯示任何發送人名稱，都不應隨便開啟短訊內的超連結、披露個人資料或轉賬金錢，以免蒙受損失，市民如收到可疑短訊，應即聯絡通訊辦或警方提供資料，以便跟進。



“偽基站”通常模擬2G信號

