姊弟活潑好動 常追保育員嬉戲

中評社北京2月16日電／據大公報報導，行政長官李家超昨日在大熊貓龍鳳胎寶寶亮相儀式上致辭表示，一對龍鳳胎的出生，不但鞏固國家於保育工作的傑出成就，亦彰顯海洋公園作為香港重點保育和教育基地的領先地位。在國家多年的努力之下，大熊貓的全球瀕危物種受威脅程度，近年已從“瀕危”下調至“易危”級別，正代表國家在這方面保育工作的成功。



陪伴兩姊弟成長 很有滿足感



他表示，再一次衷心感謝國家對香港特區的關心和支持，派出熊貓中心專家到港，為海洋公園團隊提供專業指導，協助大熊貓寶寶的出生及成長，並督導大熊貓媽媽“盈盈”產後的身體調理。特區政府會繼續與國家一同推進及推廣保育大熊貓的工作，說好中國故事，說好香港故事，說好大熊貓故事。



海洋公園動物及保育部團隊昨日在儀式上，分享照顧大熊貓寶寶的點滴。團隊現有六位工作人員，每日24小時輪班照顧大熊貓寶寶“家姐”和“細佬”，自牠們於一月初在熊貓館內活動後，十分活潑，經常出現“人追著熊貓跑”，或“熊貓追著人跑”的景象。初時照顧員擔心熊貓寶寶發生危險，將其抱下，笑稱“似是抱兩包米”。



團隊亦對大熊貓寶寶視如己出。海洋公園動物及保育部助理館長胡綺琪分享，現時陪著熊貓寶寶成長，令她很有滿足感。海洋公園動物及保育部高級監督殷漫萍表示，見到熊貓寶寶從巴掌大，長到如今可在栖息地內玩耍，形容像見證“幼稚園畢業的階段”，十分期待繼續見證牠們成長。