市民踴躍：龍鳳胎命名比賽 乳名不被考慮

中評社北京2月16日電／港產大熊貓龍鳳胎“家姐”及“細佬”將有新名字，行政長官李家超昨日宣布，即日推出命名比賽，今年上半年公布命名結果。雖然不少人說希望繼續以“家姐”“細佬”稱呼，但根據比賽規定，“家姐”及“細佬”將不會被考慮作為正式名稱。海洋公園表示，“家姐”“細佬”會保留為大熊貓姐弟的乳名。



李家超昨日在大熊貓龍鳳胎寶寶亮相儀式上致辭時表示，市民昵稱牠們為“家姐”及“細佬”，就如叫自己家中小朋友一樣。不過，“家姐”及“細佬”只是簡單的乳名，在分辨牠們的時候，可以保留這些乳名，但也需要為牠們起一對正式名字。



上半年公布結果



李家超宣布，為龍鳳胎舉行的命名比賽於昨日中午開始，全港市民可在網上提交命名建議，他邀請市民踴躍參與，在海洋公園欣賞牠們的外貌特徵和個性，為兩只寶寶提議適合的名字。



命名比賽消息一出，市民廣泛討論，不少人說傾向選擇“家姐”、“細佬”作為正式名字。海洋公園主席龐建貽表示，“家姐”“細佬”稱呼雖然十分親切，但其他地方的大熊貓均有真名，將借著命名比賽收集名字再作決定。



海洋公園命名比賽網頁上表明，參賽者須以不多於100字（包括標點符號），解釋建議名字的意義。任何參加者如提交多於一對名字，或未能提交文字解釋，或在文字解釋加入非文字描述（如表情符號），或字數超過100字，其命名建議將不獲考慮。大熊貓的英文名字會按普通話拼音訂出。



命名建議將於3月7日晚上截止提交，每人限參賽一次。比賽設有一名最佳作品得獎者，獎品總值22096元，包括4個海洋公園成人全年會籍、“家姐”“細佬”仿真大毛公仔等。