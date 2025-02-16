大熊貓亮相儀式　今起與公眾見面

中評社北京2月16日電／據大公報報導，港產大熊貓龍鳳胎“家姐”、“細佬”昨日半歲生日，今日會正式與公眾見面。香港特區政府昨日在海洋公園舉行大熊貓龍鳳胎寶寶亮相儀式，香港特區行政長官李家超、中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄出席主禮。李家超在儀式上宣布，為大熊貓寶寶舉行的命名比賽於昨日展開（見另稿）；政府會繼續把握大熊貓機遇，積極推動熊貓旅遊。



大熊貓經濟應聲見效，海洋公園表示，由中央政府贈予香港的“安安”“可可”去年12月亮相後，入園客量增加，聖誕節及新春假期收入分別增長三成和一成，探訪大熊貓寶寶的貴賓團更接到數百人預訂。有立法會議員建議海洋公園推出大熊貓姊弟的生活紀錄館。＼大公報記者 劉碩源



大熊貓龍鳳胎寶寶亮相儀式出席的社會各界嘉賓有約300人，包括中央政府駐港聯絡辦秘書長王鬆苗、外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員潘雲東、中國人民解放軍駐香港部隊副司令員譚志偉少將等。一眾主禮嘉賓在儀式前，到“大熊貓之旅”展館探望兩只即將與公眾見面的大熊貓寶寶及牠們的媽媽“盈盈”，並為牠們送上祝福。



大熊貓“貴賓團”廣受歡迎



大公報記者昨日在“大熊貓之旅”展館現場所見，園區內沿路增加了熊掌印圖標，進入場館後，通道內增設熒光色的熊貓足跡圖案，引導觀眾入場。進入館內中央，有玻璃圍住的區域是“家姐”“細佬”的活動範圍，內有竹製風鈴、秋千等活動設施，供牠們玩耍。園方表示，“家姐”“細佬”會在每日上午10時至下午3時出場，共5個小時與市民和遊客見面，預計會採用流水式安排市民入場，觀眾可在場內預計逗留五分鐘左右，而在人流高峰期，探訪大熊貓寶寶的時間約為1至2分鐘。



在館內採訪拍攝“家姐”“細佬”的場面墟冚，大批媒體記者引頸等待，突然前排傳出接連的“嘩嘩”聲，“家姐”“細佬”由照顧員“奶爸”“奶媽”抱出。兩姐弟被放到地面，便急不及待地衝去玩耍，“細佬”跑到秋千上，趴下將地上的麻袋叼起，躺下晃起秋千。“家姐”直奔去玩竹風鈴，又順著滑梯滑下，然後又跑去爬樹。玩耍一陣後，兩姐弟爭搶秋千，“細佬”屢次想爬上秋千，都被“家姐”推開。兩姊弟萌態十足的互動，引起現場眾記者歡笑，抓足眼球。

