“瀾湄合作”成果豐 “海鷗”行動繼續

中評社北京2月16日電／據大公報報導，據瞭解，盤踞在妙瓦底的地方軍閥為民主克倫佛教軍，是緬甸主要的地方少數民族武裝組織之一，現時正式名稱為克倫民族軍（KNA）。在過去十多年，民主克倫佛教軍與緬甸中央政府的關係漸趨緊張。由2021年5月開始，民主克倫佛教軍捲入緬甸內戰，並越陷越深。直至2024年4月，該部隊脫離中央政府的軍隊，更名為克倫民族軍。



行動拘捕逾7萬電詐疑犯



這次KNA願意出手遣返“豬仔”，是在內外壓力下的妥協，緬甸政府、地方軍閥、泰國政府等各方聯手出擊，是“瀾湄合作”的重大成果。



1月21日，瀾滄江─湄公河綜合執法安全合作中心在雲南昆明開會，來自中國、柬埔寨、老撾、緬甸、泰國和越南的警方達成共識，開展專項行動，緝捕團夥頭目，搗毀電詐窩點。



據介紹，經初步統計，行動期間，各方總共破獲以電詐案件為主的各類案件160餘宗，逮捕七萬多名犯罪嫌疑人。此外，中心今年將會啟動的“海鷗”聯合行動第二期，會繼續聚焦打擊電詐犯罪及其衍生犯罪，特別是全力解救各國失聯、被困人員，切實維護區域各國人民生命財產安全與區域安全穩定。



為促進地區和平、穩定與全面發展，由中國主導成立、在2016年啟動的瀾湄合作機制，六國通過設立瀾湄流域綜合執法中心開展聯合執法巡邏、“平安航道”、“反拐項目”及開展警務合作等活動。瀾湄執法合作中心於2017年啟動。



有權威專家昨日向《大公報》表示，“瀾湄合作”已成為次區域最具活力的新興合作機制之一，大量務實項目在瀾湄合作專項基金的支持下落實落細，瀾湄流域六國“同飲一江水，命運緊相連”，瀾湄合作從無到有，發展迅速。