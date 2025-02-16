嚴打電詐　中國向泰提供3700人名單

中評社北京2月16日電／據大公報報導，中國與國際社會合作，嚴厲打擊電詐活動。據瞭解，中國政府已向泰國提供信息，列出在緬甸境內工作的3700名人員的名單，這些人員涉嫌參與人口販賣和電信詐騙。中國公安部回應大公報記者查詢表示，目前暫未能回應有關內容，後續如有進展會及時通報。



另外，泰國警方表示，涉嫌拐騙演員王星的10名中國籍詐騙團夥成員已於當地時間14日被送往曼谷素萬那普機場，辦理相關手續遣返中國。＼大公報記者 趙一存北京報導



泰國國家警察督察長兼國家警察總署反人口販運中心主任及國家警察總署科技犯罪預防與打擊中心主任塔猜.比達尼拉布，與聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）舉行會議前表示，此次會議旨在成立“針對網絡詐騙與強迫犯罪人口販運問題的特別工作組”，會議將討論泰國政府所收集的有關打擊電詐和人口販運措施的詳細信息，包括切斷電力供應、停用電話通訊和互聯網信號，以及在鄰國邊境地區停止提供燃油等，以制定合作方法。他透露，犯罪團夥已將作案據點從緬甸妙瓦底轉移至柬埔寨波貝。



泰設機制識別罪犯與受害人



談及解決電詐團夥問題時，塔猜.比達尼拉布說，泰國警方發現鄰國犯罪組織幾乎完全依賴泰國的資源，包括電力、互聯網、電話信號以及銀行賬戶。同時，大量泰國公民前往柬埔寨和老撾工作，這使得泰國當局認為，必須採取措施切斷這些犯罪集團利用泰國資源的關鍵環節，從根本上遏制其運作。



在被追問警方如何區分受害者與電詐犯罪團夥成員時，塔猜.比達尼拉布表示，目前警方採用問卷調查和國家轉介機制流程，同時結合調查措施，通過國家警察總署的數據庫及各國大使館提供的信息進行比對和分析。他還表示，目前，中國政府已向泰國提供信息，列出在緬甸境內工作的3700名人員的名單，這些人員涉嫌參與人口販賣和電信詐騙。中國公安部回應大公報記者查詢表示，目前暫未能就此回應。



另悉，泰國警方於當地時間14日宣布，涉嫌拐賣演員王星的10名中國籍詐騙團夥成員已被送往泰國素萬那普機場，準備遣返回中國。據調查，這10人屬於一個長期在緬甸妙瓦底針對中國公民進行電詐的犯罪團夥，他們冒充泰國一家娛樂公司員工對王星實施了詐騙。案發後，這些人計劃經泰國潛逃至柬埔寨，最終分別在泰國多地被捕，並被指控非法入境。泰國國家警察總署督察長塔查猜已指示將這些嫌疑人移交泰國移民局以遣返回中國。

