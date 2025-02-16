澳門2歲女童仍昏迷　新光三越氣爆11人住院

中評社台北2月16日電／台中新光三越氣爆造成重大傷亡，台中市衛生局最新統計該事件造成4死37傷，目前仍有11人住院中；傷勢最重的是澳門2歲女童目前仍深度昏迷，16日病況暫時未有重大變化，家屬和醫療團隊仍不放棄；而24歲姜姓樓管在14日晚間清醒後，病情審慎樂觀；11人中已有多名工人轉回居住地附近醫院持續救治，21歲陳姓水電工全身58.5%燒燙傷已轉至林口長庚醫院治療。



根據《中時新聞網》報導，台中市衛生局統計該事件傷者人數增至37人，昨（15日）有1名30多歲女性稱受氣爆影響胸病就醫治療，並未收住院；另，目前澄清醫院中港院區收治3人，31歲周姓工人氣爆發生時人在12樓，臉部受撕裂傷，肺部灼傷，當天收治加護病房，病情已好轉到普通病房後，因家住北部辦出院後轉往台北馬偕醫院。



目前傷勢最重仍為澳門2歲女童，腦部受傷嚴重，氣爆發生當下一度心跳、呼吸停止，送澄清醫院急診插管恢復呼吸緊急送往中國醫藥大學附設醫院進行開顱手術，目前仍以藥物及低溫療法穩住生命徵象，這兩天病情算HOLD住並未惡化，據悉期間家屬數度淚崩仍不放棄，醫療團隊也希望挺過關鍵7日後有轉機。



衛生局指出，目前除中國兒醫收治2歲女童，台中榮總收治1名24歲姜姓樓管仍在加護病房，澄清醫院收治澳門鄧氏家族曾祖母及女童叔叔，以及另外1名68歲胸椎骨折林姓工人。林新醫院原本收治4人機電工班組，已20歲陳姓工人全身58.5%燒燙傷，已轉林口長庚；37歲趙姓工人全身31%燒燙傷，也轉至淡水馬偕；38歲黃姓水電工全身30%燒燙傷，也轉至高雄長庚接續治療。