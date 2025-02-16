特朗普揮關稅大刀　郭正亮：美國模範生遭修理

中評社台北2月16日電／美國總統特朗普不斷揮舞關稅大刀，在13日他和印度總理莫迪會面，兩人似乎已達成協議，印度將進口更多美國石油和天然氣，以縮小兩國之間的貿易逆差，同時特朗普也宣布向印度增加“數十億美元”的軍售，提供F-35匿蹤戰機。對此，前“立委”郭正亮14日就表示，“越南和台灣都是在拜登政府的時候對美國的模範生，越南是演出友岸外包，我們台灣是投資美國的模範生，這兩個舉動都會導致出口到美國大增，結果特朗普拿屠刀過來了，執政之後第一個修理你們”，引發討論。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮14日在中天節目《張雅婷辣晚報》中表示，“這個印度軍購買點美國的飛機本來就沒什麼，我覺得他們主要還是買能源”，郭正亮坦言，“事實上印度對美國的出口大概800多億，但美國出口到印度大概不到400億，這就是一個小順差，這跟台灣怎麼比，我們台灣去年的順差是739億，印度大概衹有300多億而已，我認為印度的問題不大，他只是把這個當成對等關稅的第一個國家，演給大家看，說莫迪多好、多聽話”。



郭正亮指出，接下來對等關稅是其他亞洲國家，“第一是越南”，這裡面有一個最弔詭的事，“越南和台灣都是在拜登政府的時候對美國的模範生，越南是演出友岸外包，他對美國的順差當然暴增；我們台灣是投資美國的模範生，結果我們的貿易順差暴增到739億”，郭正亮驚呼，“結果前朝的模範生現在變成特朗普要咎責的對象，你看政治多黑暗”，郭正亮最後也說，“這兩個舉動都會導致出口到美國大增，結果特朗普拿屠刀過來了，執政之後第一個修理你們兩個，這簡直是晴天霹靂，同一個美國結果是戲劇變化”。