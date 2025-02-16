黃國昌談“2年條款”：會延續柯文哲理念

中評社台北2月16日電／民眾黨主席補選落幕，確定由黃國昌接棒，外界關注未來“2年條款”是否會落實，黃今（16）日表示，不管是前主席柯文哲建立的2年條款，還是2026年地方選舉的布局，民眾黨做為有制度的民主政黨，會透過民主程序延續柯的理念以及制定的規範繼續前進。



根據《中時新聞網》報導，黃國昌表示，針對民眾黨228一日北高的傳統，今天有很多黨公職一起齊聚練習，過去柯文哲為民眾黨建立用汗水代替淚水的優良傳統，雖然今年228柯被“賴政府”關押在土城看守所，但傳統會延續。



黃國昌表示，就如柯文哲所講，民眾黨從來不是一人政黨，過去柯用超人意志力完成一日北高，今年全黨上下會用接力的方式，從一個人完成北高，成為一群人完成北高。



黃國昌說，黨主席補選結束後，不管結果如何，最重要的是民眾黨全黨接下來會繼續更努力地去贏得台灣社會的支持，成為台灣人可以託付的政黨，在此目標下，不管是柯文哲所建立起的2年條款，還是2026年地方選舉的選戰布局，民眾黨做為有制度的民主政黨，會透過民主程序延續柯的理念以及所制定下來的規範繼續前進，贏得更多台灣人民的認同與支持。



而角逐民眾黨主席失利的前“立委”蔡壁如表示，會全力支持黃國昌，對於蔡先前建議2026年黃可選新竹市長，是否會找時間見面談黨務發展，黃強調，2026年地方選舉的大布局，絕不是一兩個人說的算，黨內有民主機制、眾人的智慧，會集合眾人的智慧共同討論、擬定2026年大選策略，讓民眾黨能在各縣市扶植更多優秀人才參與公共事務，這是大家一致的目標。