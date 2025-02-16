王毅會見奧地利臨時政府總理兼外長沙倫貝格

中評社北京2月16日電／據新華社報導，當地時間2月15日晚，中共中央政治局委員、外交部長王毅在出席慕尼黑安全會議期間應約會見奧地利臨時政府總理兼外長沙倫貝格。



王毅表示，當前全球安全挑戰、經濟風險叠加，不穩定不確定因素相互交織，國際社會擔憂分裂對抗，渴望和平穩定。本次慕尼黑安全會議聚焦多極化，正當其時。中國初心不改，順應和平發展的時代潮流，始終是變革世界中的積極力量。奧地利是永久中立國，長期在國際事務中發揮“搭橋者”和斡旋者作用。我們願同奧方一道，共同發出堅持多邊主義、維護聯合國權威、捍衛國際法治、抵制單邊霸凌的聲音。歡迎奧地利抓住中國新發展帶來的新機遇，深化雙方互利合作，推動中奧關係繼續走在中歐關係前列。今年是中歐建交50周年，我們願同包括奧地利等歐洲各國一道，推動中歐關係煥發新的生機活力，邁向更好發展的下一個50年。



沙倫貝格表示，奧中相互尊重，就雙多邊議題開展了緊密合作。奧地利珍視對華關係，願同中方強化對話合作。“脫鈎斷鏈”不符合各方共同利益，開放合作才能實現發展繁榮。奧方讚賞中方堅持多邊主義，願同中方共同維護聯合國憲章宗旨和原則，捍衛二戰後國際秩序。奧方高度重視中國大國影響，期待中國運用東方智慧，為促進和平發揮重要作用。



雙方還就中東局勢等交換了看法。