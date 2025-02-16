德國總理朔爾茨會見王毅

中評社北京2月16日電／據新華社報導，當地時間2月15日，德國總理朔爾茨在慕尼黑會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。



王毅首先轉達了中國領導人對朔爾茨的親切問候，表示中德高層互動頻繁，務實合作保持良好勢頭，取得積極成果，符合兩國人民根本和長遠利益。當前單邊主義、保護主義抬頭，但世界走向多極化勢不可擋。作為戰略夥伴，中德、中歐更應加強團結、協調與合作，堅持自由貿易，踐行多邊主義，維護聯合國權威。德國是具有全球影響的歐洲大國，中方樂見德國在多極格局中發揮重要作用，願同德方深化全方位合作，推動雙邊關係向前向好發展，維護全球和平穩定，為動蕩不安的世界提供更多確定性。



王毅表示，今年是中歐建交50周年，具有承前啟後、繼往開來的重要意義。雙方應加強優勢互補，深化務實合作，共同開辟中歐關係更好發展的下一個50年。中方讚賞德方在歐盟對華電動車關稅問題上秉持理性務實態度，希望德方繼續為盡快妥善解決中歐經貿摩擦等問題發揮建設性作用。



朔爾茨請王毅轉達對中國領導人的誠摯問候和良好祝願，表示德方高度重視對華關係，願同中方加強各層級交往和對話溝通，深化雙多邊戰略合作。德方反對保護主義，不贊同打關稅戰，希望歐中雙方本著建設性態度，盡快妥善解決電動車等摩擦問題，共同維護自由貿易體制。



雙方還就烏克蘭危機交換了看法。王毅深入闡釋了中方立場，表示中歐在推動和平解決烏克蘭危機上目標方向一致，有必要探討構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架，達成持久和平協議，實現歐洲長治久安。中方願同德國等有關各方保持溝通，繼續為勸和促談發揮建設性作用。



訪德期間，王毅還同德國基民盟主席默茨等會見。