中評社北京2月16日電／據國家安全部微信公眾號消息，這些隨處可見的設備，也可能有風險！，在數字化浪潮推動下，物聯網已融入我們的生活，為我們帶來了諸多便利的同時，境外間諜情報機關通過物聯網竊取敏感信息、實施網絡攻擊的風險也正日益增加。



物聯網安全不可小覷



物聯網，即萬物相連的互聯網。小到個人穿戴的智能手表，大至智慧城市的交通管控，背後皆有物聯網支撐。它通過各類傳感器、射頻識別技術、全球定位系統等，把物品與互聯網連接起來，實現智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理。



相比傳統互聯網的計算機、手機等設備，物聯網設備的計算資源有限、安全機制簡單，同時具有“無處不在”、長時間在線的特徵，可能更容易出現安全漏洞，成為網絡攻擊的目標。如果不加重視，創造便利的物聯網設備也可能成為境外間諜情報機關的“千里眼”“順風耳”，危害我國家安全。



物聯網安全隱患有哪些



——默認密碼藏風險。許多智能設備出廠自帶默認密碼，如果直接接入網絡或只設置弱口令，境外間諜情報機關可能會輕易突破密碼防線，進入管理界面。尤其是智能攝像頭、對講機等通訊設備，一旦被境外控制，便能夠對敏感涉密場所進行實時監控，成為刺探我秘密和情報的工具。



——軟件缺陷成漏洞。一些物聯網設備在產品發布後，軟件缺乏定期更新，導致系統存在安全漏洞，給境外間諜情報機關提供了可乘之機。他們可能通過漏洞植入惡意程序，對設備進行遠程攻擊，造成系統癱瘓，甚至可能篡改軟件運行邏輯，將涉密數據發送至境外指定服務器。