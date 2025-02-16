台灣高雄大學法學院師生赴雲南開展法學交流

合影留念。（圖片來源：中國日報） 中評社北京2月16日電／據中國日報報導，2月12日至16日，台灣高雄大學法學院知名教授、財經法律學系主任張永明率師生代表團赴雲南開展為期五天的法學交流參訪活動。圍繞“科技在法領域的運用理論與實務”主題，與雲南大學法學院展開學術交流，並在昆明、騰沖兩地進行參訪考察與文化參訪。



深化兩岸學術合作 共話科技賦能法律



2月13日，兩校法學院師生在雲南大學舉行專題座談會。張永明表示，此次交流恰逢元宵節後，象徵新一年的起點，期待兩院合作邁向更深層次、更長遠的發展。他特別感謝雲南大學法學院的熱情接待與周密安排，並誠摯邀請雲南師生赴高雄交流，推動學術互動與人才培養。



座談會上，雙方聚焦人工智能、大數據、區塊鏈等技術在司法實踐中的應用，就科技如何重構法律倫理、提升司法效率等議題展開研討。雲南大學法學院師生通過案例分析、主題演講等形式，展現了扎實的專業功底與創新思維，高雄大學學子亦分享了台灣地區法律科技化的發展經驗。



學子互鑒：學術氛圍與專業素養獲贊譽



高雄大學財經法律學系大二學生林岳衡說，雲南大學法學院的學術氛圍與校園環境令他印象深刻。“無論是完善的設施、優美的環景，還是同學們在演講中展現的邏輯性、專業性和敘事能力，都讓我受益匪淺。”他提到，雲南學子對科技法律議題的深入探討，尤其是將理論融入實際案例的生動表達，為兩岸青年交流注入了新視角。