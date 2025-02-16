溫州花燈亮相2025台灣南投燈會

中評社北京2月16日電／據中國網報導，逛燈會迎新春，是兩岸傳承已久的年俗，也是兩岸同胞跨越千里海峽，對美好盛景的祈願。近日，應台灣南投縣政府邀請，浙江12組花燈跨海亮相南投元宵燈會，每組花燈各有特色，寓意各不相同，來自溫州的花燈，以燈為媒，誠邀台灣同胞—品“詩畫山水·溫潤之州”，每當夜幕降臨，花燈亮起，便吸引無數遊客駐足觀賞、拍照留念。



溫州參展花燈組圍繞“詩畫山水·溫潤之州”主題，充分展示溫州深厚歷史文化底蘊。花燈設計以溫州海上絲綢之路為主線，朔門古港遺址為主元素，南戲花旦盈盈而立。溫州市花、千年古航標江心嶼與浪潮齊湧。朔門古港遺址古城墻上若隱若現的現代溫州地標與雁蕩山美景，述說著溫州的千年變遷。把“詩畫山水·溫潤之州”的主題表達的淋漓盡致。



溫州，更是南戲的發源地，歷史深邃，文化底蘊豐厚。在這片靈秀的土地上，南戲如一顆璀璨的星辰，照亮了華夏戲曲的天空，昆曲等劇種皆受其滋養，戲曲之光，在溫州這片溫潤之地熠熠生輝，書寫著不朽的藝術篇章。而今，溫州以更加開放的姿態，與台灣地區緊密交流，文化商貿相互融合。



“詩畫山水·溫潤之州”，溫州以其山水之美，溫潤之氣，吸引四方游子紛至沓來。山川如畫、水波潺潺、溫潤之地、人文薈萃，共同織就一幅關於溫州的美麗畫卷。



據悉，台灣南投燈會是南投縣民間傳統民俗文化活動，始辦於2016年，每年春節至元宵為主要展期，今年於1月25日至2月16日在南投縣會展中心展示，今年也是溫州花燈組第五次赴南投與當地民眾共度新春。



