漢台同慶鬧元宵　吉慶街裡樂陶陶

中評社北京2月16日電／據中國日報報導，2月12日，“年味武漢非遺賀新春”——2025漢台同胞歡度元宵佳節活動在武漢市江岸區吉慶街舉行。50多名台灣同胞和武漢本地民眾一同品元宵、賞民俗、猜燈謎，歡慶元宵節。



擁有百年歷史的吉慶街是展現老漢口歷史風貌、特色美食、傳統民俗的特色街區。紅火的燈籠、中國結高高懸掛；舞龍舞獅隊伍在人群裡穿梭；各種武漢特色美食香味四溢……元宵節的吉慶街到處透著喜慶的氛圍。



在老字號“五芳齋”裡，台胞們一邊品嘗軟糯香甜的元宵，一邊回憶起在家鄉與家人們一起親手做咸湯圓的場景，交流著漢台民俗的異同，感嘆“這就是團圓的味道”。猜燈謎環節，大夥三兩成群，你一言我一語地討論起來，現場氛圍熱烈。



吉慶街準備了豐富多彩的民俗展演活動。精彩的雜技、激情的舞蹈、歡快的快板、幸福的歌聲贏得了觀眾陣陣掌聲、歡呼聲。幾名台胞欣喜地通過直播向台灣當地的觀眾展示武漢的熱情風貌。



就讀於武漢市第十二中學的台生李濟旭分享道：“我印象最深的是湖北小曲《過早》，它韵律優美還展現了武漢豐富的美食文化。”作為在武漢成長的台灣青年，李濟旭熟練地用武漢話送出新年祝福。他希望透過這些美食和民俗活動，吸引更多台灣遊客來到武漢。



活動最後，台胞一起去觀看了《猶記崢嶸歲月稠——宣傳畫中的家國情懷》原創特展。展覽中近百幅帶有鮮明時代烙印的宣傳畫讓大家感慨萬分。