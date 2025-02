美國官網删改　張競曝3解讀：這句有討論空間

中評社台北2月16日電/美國國務院13日更新官網中有關美台關係現況的介紹,刪除“不支持台灣獨立”的句子。對此,中華戰略學會資深研究員張競今(16)日就表示,“台灣未來不是僅由在台灣2300萬台灣鄉親所能決定,而必須in a manner acceptable to the people on both sides of the Strait;這算不算從不支持台獨轉化到反對台獨?確實具有討論空間”,引發討論。



根據《中時新聞網》報導,美國總統特朗普上任未滿一個月,國務院13日更新美台關係現況的網站頁面,第3段刪除了“我們不支持台灣獨立”的句子,並增加了期待兩岸分歧能夠透過“自由而非脅迫、讓海峽兩岸人民都能接受的方式”解決。



對於美國國務院修訂對台關係論述,張競16日在臉書上列出他個人的3點解讀,首先他質疑,“台灣未來不是僅由在台灣2300萬台灣鄉親所能決定,而必須in a manner acceptable to the people on both sides of the Strait;這算不算從不支持台獨轉化到反對台獨?確實具有討論空間”,再來張競也認定,“美國國務院正式確認海峽對岸對於台灣未來有發言權”。



張競最後也分析,其實這些政策論述算不算是對“兩岸互不隸屬”或是“中華人民共和國與中華民國互不隸屬”間接駁斥,其實亦有值得討論空間。