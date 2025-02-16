百歲蔣風：童心不老　詩意依然

中評社北京2月16日電／據光明日報報導，2025年，蔣風整整一百歲了。偶有學生或中青年學者來家中拜訪，他坐在輪椅上，面帶笑意地與他們交談，帶著濃濃的婺城鄉音，眼中充滿堅毅。



一百年，是迄今為止蔣風走過的生命長度，也是中國兒童文學從萌芽到發展的時間跨度。一路走來，在兒童文學的柔波裡，蔣風甘做一條水草，執拗地追尋彩虹似的夢。他說：“兒童文學是我一生的事業，但我只是一名平凡的、普普通通的兒童文學教師。”



風華初啟



蔣風1925年生於浙江金華。他的祖父蔣蓮僧，是清光緒年間的秀才，後成畫壇名家，與黃賓虹、張大千等多有交往。他的父親蔣彝，畢業於浙江省立第七師範學校（金華師範學校前身），先後在金華、上海、衢州等地任教。他的母親範舜華出身書香之家，熟讀詩詞歌賦。每逢夏日酷暑，蔣風就會聽到她輕聲吟咏：“赤日炎炎似火燒，野田禾稻半枯焦。”至秋夜清涼，她則低吟淺唱：“天階夜色涼如水，臥看牽牛織女星。”四季流轉，天地悠悠，母親的吟誦喚起了蔣風心中的愛，亦是他文學之夢的源泉。



1933年，在金華中學附小讀四年級的蔣風，遇見了恩師徐德春和斯紫輝。徐德春鼓勵學生寫日記，還把一些文學讀物介紹給蔣風閱讀。斯紫輝用整整一學期的時間，細致講解了意大利作家亞米契斯的名作《愛的教育》。學期末，斯紫輝將這本書贈予蔣風，並在扉頁深情寄語：“要永遠記住，讓自己那顆平凡的心，時時刻刻閃現出不平凡的光彩來。”這是蔣風人生中的第一本藏書。後來，他成了圖書館和舊書店的常客，沉醉在魯迅、巴金、許地山、朱自清等新文學大師的作品和俄蘇文學的天地中。蔣風回憶，少年時期閱讀蘇聯兒童文學作家班台萊耶夫的《表》和《文件》的經歷，指引著他日後走上兒童文學研究的道路。



在家庭氛圍和學校教育的潤澤下，蔣風自幼便懷抱文學志趣，才情早現，11歲時就在鄭振鐸主編的《兒童世界》上發表了第一篇習作《春天來了》：



花紅了，草綠了