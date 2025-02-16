中評社北京2月16日電／據光明日報報導，《何魯之死——1831年震撼全球的醫療事件》由中華書局出版，作者為復旦大學歷史學系教授高晞，該書以何魯的跨國醫療事件為研究主線，利用海內外諸多一手資料，展現了政治、外交、科技、文化等多方面的圖景。該書入選了“2024年度中華書局學術人文類十佳圖書”。



司馬遷說，“人固有一死，或重於泰山，或輕於鴻毛”。然而，在歷史的視野中，那些被濃墨重彩地書寫的，往往都是傳統意義上的“大人物”，而無數“輕於鴻毛”的小人物則煙消於歷史記載之中。隨著平民史、微觀史的興起，這種局面開始被打破。



1831年，一位32歲、可能名為何魯的中國人，因患腫瘤，搭乘東印度公司的商船，歷經3個月的航行到達英倫半島。當時的手術尚無麻醉，他在倫敦蓋伊醫院解剖學劇場的數百人圍觀下，切除超50磅的巨大腫瘤，經歷了一場1小時44分的手術，何魯死在了手術台上。因他是第一個前去英國做手術的中國人，加之病症奇特等諸多因素，這台手術旋即在醫學界和媒體報導中引發轟動，可謂“滿城皆談何魯”，甚至可以說，在近代外科史上留下了“沉重的一筆”。但這個小人物之死，在隨後的一百多年中卻幾乎不再為人關注，除了醫史界偶有提起，在中文世界更是鮮有討論。



正是這個事件，成了醫學史家高晞所著《何魯之死——1831年震撼全球的醫療事件》一書的主題。



高晞將此書寫成了一本很有特色的歷史著作，故事性、可讀性非常強，並帶領讀者思考了一些更深入的問題。書中，作者展示了一種非常精細的歷史寫作風格，對眾多相關人物和事物都進行了細致的考證，將這個事件呈現於細節豐滿的背景中。她利用了大量文獻檔案，包括醫學報告甚至政治漫畫，尤其是通過對當時媒體報導的發掘，圖文兼具、細致入微地描述了事件的前因後果和扣人心弦的經過。此外，作者在以何魯之死和腫瘤作為核心線索講述故事的同時，還結合了圖像史的研究，將歷史的觸角延伸到醫學史之外，涉及了中西方文化交流、東方主義、身份認同等新興的史學議題。也正是這種開闊的歷史視野和看似發散但卻有內在邏輯聯繫的分析，讓這部著作避免了空洞的宏大敘事，成為當代史學以小見大、言之有物的典型之作。