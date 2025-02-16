布魯塞爾中國文化中心奏響新春樂章

這是2月15日在比利時布魯塞爾中國文化中心拍攝的新春音樂會現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月16日電／據新華社報導，這是2月15日在比利時布魯塞爾中國文化中心拍攝的新春音樂會現場。

當日，比利時布魯塞爾中國文化中心舉行2025年新春音樂會。音樂會上，中外藝術家為觀眾獻上《春節序曲》《彩雲追月》《第二圓舞曲》《父親的草原母親的河》等作品，展現了中西音樂的獨特魅力。