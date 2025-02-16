加速發展河套區　助力國家發展新質生產力

中評社北京2月16日電／據文匯報報導，全國兩會將在三月初在北京召開，民建聯多位港區全國人大代表及全國政協委員今日召開記者會公布兩會重點建議和提案。全國人大常委、立法會議員李慧琼表示，現時已初步收集44項建議，正進行分析和調研，今年的提案內容重點圍繞落實三中全會中有關鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位的要求、進一步推動香港融入國家發展大局、發揮香港優勢，助力中國式發展新質生產力等。她指出，對於早前中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在河套深港科技創新合作區等地調研，認為應加速河套區發展，助力國家發展新質生產力，建議讓內地和香港相關部門企業共同合作生產和開發血漿製品。



對於河套區未來發展，李慧琼透露，將於兩會時提出關於允許香港與內地共同合作生產血漿製品的建議，鑒於現時香港不能製作血漿製品，河套區可作為先行先試點，使內地的血液製品也可出境到香港以供應所需。她並提到，建議採用“真實世界數據”以優化“港澳藥械通”，讓一些已在香港已經進入臨床使用，並且有醫管局有詳細數據的藥品，直接內地進行註冊，這將為香港打造成為國際醫療創新樞紐打下堅實基礎。



港區全國人大代表、立法會議員陳勇建議，加強法律保障以支持民營經濟，推動《民營經濟促進法》立法，並期望有更多有力的相關政策，以優化營商環境。



全國政協委員梁志祥指出，現時港人北上積極，本港有8個陸地口岸與內地往來，但港珠澳大橋口岸在周六日及重大節假日期間或出現嚴重堵塞問題，建議應研究在週六日和重大節假日期間，增加北上港車回港的口岸數量，靈活調節回港車流。