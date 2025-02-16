外籍4男女體內藏毒　機場闖關齊被捕

中評社北京2月16日電／據文匯報報導，香港海關前日（14日）偵破一宗航空旅客體內藏毒案。4名由牙買加蒙特哥貝飛抵香港國際機場入境的外籍旅客，清關時被關員揭發有可疑，懷疑體內藏有異物，遂被送往醫院作檢驗，最終證實體內藏毒。截至今日（16日）下午1時，被捕人士共排出68粒、重約900克懷疑可卡因，市值約73萬元。由於他們仍未能將體內所有毒品排出，須繼續留院觀察，相信最終涉案毒品總數會較現時公布為多。



被捕的3男1女（25至51歲），他們由牙買加蒙特哥貝出發，再經德國法蘭克福和阿拉伯聯合酋長國杜拜飛抵本港。據悉，4人互相認識，當中包括一對父子。



海關毒品調查科機場調查課陳煒森調查主任今日表示，被捕人士的行裝與一般旅客無異，實際上利用隱蔽方式販毒。可見在海關嚴厲打擊販毒活動下，現時販毒集團需以更隱蔽和更高風險的方式，例如體內藏毒去販運毒品。面對毒販狡猾多變的收藏手法，海關會繼續以專業的執法經驗，適切調整執法策略，以及根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，加強從源頭打擊毒品流入本港。



海關重申，販賣危險藥物屬嚴重罪行，根據危險藥物條例，一經定罪可被判終身監禁及罰款500萬元。