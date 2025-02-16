全國20多個城市優化公積金政策

宜昌住房公積金中心歸集管理科科長靈活就業人員在參與公積金制度時，可自由選擇按月繳存或者機動繳存。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月16日電／據央視客戶端報導，今年以來，全國已經有20多個城市出台了住房公積金優化調整的措施。記者發現，不少城市都將提高住房公積金貸款額度、降低首付比例、支持靈活就業人員作為政策優化的重要內容。



多地出台公積金調整優化政策



2月以來，各地密集出台住房公積金貸款優化政策。大連、濟南、長沙等城市，都不同程度提高了住房公積金貸款額度。



記者梳理後發現，各地貸款最高額度提高了幾十萬元不等，對高學歷人才、多子女家庭和綠色建築的最高貸款額度也進行了不同程度上浮。



此外，各地還針對特定群體，對住房公積金政策進行了細化調整。天津、宜昌、蘭州等地明確將個體工商戶、自由職業者等靈活就業人員，納入住房公積金繳存範圍，原則上也可享受“商轉公”“多孩家庭公積金貸款支持政策”等多重權益。



宜昌住房公積金中心歸集管理科科長 王亮：靈活就業人員在參與公積金制度時，可自由選擇按月繳存或者機動繳存。同時如果名下沒有未結清的公積金貸款，在有需要的時候，也可以做到自由提取自己存在公積金賬戶中的資金。



成都則響應國家延遲退休的政策，延長了住房公積金貸款到期日，男性不超過68周歲，女性不超過63周歲，也就是還貸期限多延長了3年，有助於降低還貸壓力。



中國社會科學院金融研究所副研究員 蔡真：我們也注意到這次的公積金新政是各地結合自身的特點，制定因地制宜的政策，釋放了購房還有租房的潛力。而且這也體現了政策相對於過往更加精細化、精準化，有利於政策進一步的優化和推廣。