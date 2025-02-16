開學第一課在長三角啟航

“何以中國·藍色文化”開學第一課活動現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月16日電／據新華社報導，宣介古代航海文明，分享航標燈塔知識，製作“遼寧艦”模型……2月14日，中國航海博物館聯合浙江省嘉善縣教育局、SMG東方文博，共同啟動“何以中國·藍色文化”走進長三角開學第一課系列活動。



這個開學季，中國航海博物館的講師團與行業專家志願者為5所學校的1100餘名學生講授系列主題講座，通過趣味案例與親身經歷激發學生興趣，幫助學生感受航海科技的魅力。通過館、校、台多方聯動，為長三角地區的中小學學生帶去一堂生動的航海文化實踐課。



中國航海博物館黨委書記、館長趙峰表示，本次活動是“館地合作”的一次創新實踐。中海博將聯合更多社會力量，以更高站位、更實舉措普及航海知識，講好中國航海故事，為培育海洋強國新生代貢獻力量。



活動當天，中國航海博物館還與嘉善縣大雲中心學校、上理附屬嘉善實驗學校、嘉善第二高級中學等5所學校簽署館校合作協議，並啟動“航海文化角”建設。通過捐贈《中華“船”說》《潮生萬里——尋找古詩詞中的航海和舟船》等航海科普圖書，讓航海文化深度融入校園。



相關活動通過案例交流、實踐課程、學術研討等形式，實現了教育資源的跨區域共享，為長三角教育協同發展注入新動能。下一步，各方將以“融合·多元·創新”為合作理念，持續在展覽融入、課程開發、競賽參與、人才培養等方面深度探索，推動長三角地區航海文化交流與國際傳播。

